МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Газопровод "Северный поток-2" заработает в середине 2020 года, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"В середине следующего года", — ответил Козак на вопрос, когда заработает "Северный поток-2".

Министр энергетики РФ Александр Новак накануне заявил, что начало поставок газа по газопроводу "Северный поток-2" может начаться ещё до Нового года.

Проект "Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проложен через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.