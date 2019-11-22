МОСКВА, 22 ноя /ПРАЙМ/. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал возможную апелляцию Киева на решение Дании по "Северному потоку-2", отметив, что украинские намерения выглядят как арьергардный бой.

Ранее министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил в интервью "24 каналу", что в Киеве изучают возможность подать апелляцию на решение Дании по "Северному потоку-2". Чиновник пояснил, что при оспаривании решения Украина может использовать экологический аспект.

"Намерение Киева подать апелляцию на решение Дании по "Северному потоку-2" выглядит как арьергардный бой. Полагаю, в Киеве это понимают. Но думать им надо не о срыве почти законченного проекта, а о том, что из-за постоянной ставки на конфликт они в итоге больше потеряют, чем приобретут", — написал сенатор в своем Twitter.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Дания, последней из всех, выдала разрешение на строительство участка газопровода на своём шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море, о чем сообщило ранее Энергетическое агентство страны (DEA).

Против "Северного потока-2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток-2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.