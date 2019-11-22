МОСКВА, 22 ноя /ПРАЙМ/. Потребность России в мусоросжигательных заводах измеряется сотнями, рассказал в интервью РИА Новости специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов.

"Россия нуждается в сотнях мусоросжигательных заводах, каждый из которых производит либо тепло, либо электроэнергию", — сказал он.

Иванов добавил, что деятельность таких заводов требует государственных субсидий, потому что производимая ими электроэнергия получается дороже, чем у традиционных ТЭЦ.

"Это во всем мире так, и во всем мире государство специально дотирует производство этого тепла или электроэнергии, чтобы не закатывать мусор в землю, а использовать как возобновляемый источник энергии", — уточнил Иванов.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев говорил о планах по строительству 25 заводов.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.