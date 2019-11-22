МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Вице-премьер, отвечающий за ТЭК, Дмитрий Козак заявил, что Россия прилагает все усилия для недопущения газовой войны с Украиной.

"Россия против любых газовых войн. Предпринимаем усилия, чтобы их не было, чтобы все было урегулировано заблаговременно. Мы сделали все для этого", — сказал Козак. Российский вице-премьер также сообщил, что газопровод "Северный поток-2" (СП-2) будет запущен в середине 2020 года.

Днем ранее министр энергетики РФ Александр Новак выразил надежду, что поставки по СП-2 начнутся уже в этом году. После выдачи разрешения Данией на строительство газопровода в своей исключительной экономической зоне оператор проекта Nord Stream 2 обещал завершить строительство датского участка протяженностью 147 км в кротчайший срок, но многое будет зависеть от погодных условий.

Транзит российского газа перестал быть предметом переговоров между хозяйствующими субъектами – "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" – и обсуждается на государственном уровне в трехстороннем формате Россия – Украина – Европейская комиссия (ЕК).

Ввод в эксплуатацию СП-2 позволит увеличить прямые поставки из России в ЕС на 55 млрд куб. м/г и сократить транзит чрез Украину до минимума. Однако для этого необходимо также завершить строительство Eurogal – продолжение СП-2 по территории Германии и Чехии.

Существующий договор о транзите российского газа через территорию Украины заканчивается в полночь 31 декабря 2019 года. Москва и Киев провели уже три раунда консультаций в 2019 году при участии ЕК, но не смогли прийти к взаимоприемлемому соглашению. Очередная техническая трехсторонняя встреча состоялась 20 ноября и закончилась безрезультатно.

Москва предлагает продлить на год существующее соглашение о транзите. Обязательным условием продолжения транзита является отказ от всех взаимных претензий, прекращение всех судебных разбирательств и закупка российского газа напрямую у "Газпрома", а не в реверсном режиме. Президент РФ Владимир Путин на последнем саммите БРИКС заявил, что Россия готова снизить цену на газ для Украины на 25%, если закупки будут осуществляться напрямую в объеме 15 млрд куб. м.

Совокупные претензии Украины к "Газпрому" составляют свыше $22 млрд, включая $2,56 млрд, которые Стокгольмский арбитражный суд обязал российскую компанию выплатить "Нафтогазу" в результате рассмотрения двух встречных исков об объемах поставок и транзита газа. "Газпром" считает решение Стокгольмского суда неправомерным и необоснованным, поэтому обжаловал его.

Украинские премьер-министр Алексей Гончарук, министр энергетики Алексей Оржель и глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев уже назвали российское предложение неприемлемым. При этом, Киев возлагает надежды на Вашингтон и Варшаву, которые постоянно грозятся остановить проект СП-2 и заставить "Газпром" заключить новое соглашение о транзите на своих условиях. А если российская компания не пойдет на уступки, то в случае прекращения транзита, США и Польша смогут обеспечить поставку газа на Украину в зимний период.

ЗАОКЕАНСКИЙ ГАЗ ДЛЯ УКРАИНЫ

PGNiG – государственная нефтегазовая компания Польши – наращивает закупки СПГ для диверсификации поставок энергоносителей и уменьшения зависимости от поставок трубопроводного газа из России. Представители польских властей неоднократно заявляли о полном прекращении импорта российского газа после 2022 года, когда завершается действующее соглашение между PGNiG и "Газпромом".

Однако PGNiG планирует поставлять газ не только на внутренний рынок, но и в соседние страны – прежде всего на Украину.

В Свиноуйсце, где расположен польский терминал им. Леха Качинского, прибыл танкер Patris, который доставил 74 партию СПГ объемом 173,4 тыс куб. м. Компания-оператор Polskie LNG сообщила, что данная партия стала третьей в ноябре, а до конца месяца ожидается получение четвертой. Через терминал в Свиноуйсце после запуска в эксплуатацию в конце 2016 года Польша импортировала 14 млн тонн СПГ.

В среду посольство США в Киеве сообщило о прибытии в Свиноуйсце первой партии американского СПГ, предназначенной для украинских потребителей.

"Это еще один шаг в предоставлении помощи Украине для достижения ее энергетической независимости", — говорится на странице американского посольства в Facebook.

США, Польша и Украина в конце августа подписали соглашение о сотрудничестве с целью обеспечения поставок природного газа. В Варшаве полагают, что соглашение будет способствовать реформе украинского газового рынка, развитию инфраструктуры импорта природного газа в Польше и модернизации ГТС и ПХГ на Украине.

Министр энергетики США Рик Перри неоднократно говорил, что США уже поставляют СПГ в Польшу и могут поставлять его на Украину.

Ранее Петр Наимский, представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры, говорил о возможности поставлять на Украину 6 млрд куб. м/г с 2021 года. В настоящее время Польша способна поставлять до 1,5 млрд куб. м/г. Для увеличения объема поставок необходимо нарастить пропускную способность интерконнектора Германовичи – Бильче-Волица, который соединяет ГТС Польши и Украины.

В августе 2019 года PGNiG поставила на Украину партию американского газа – после регазификации на терминале в Свиноуйсце – через зарегистрированную в США компанию Energy Resources of Ukraine (ERU).

ГАЗОВОЙ ВОЙНЫ НЕ ХОТЯТ, НО К НЕЙ ГОТОВЯТСЯ

По последним данным Государственной службы статистики Украины, импорт природного газа в страну в январе-сентябре 2019 года составил 9,2 млрд куб. м. За этот объем было заплачено $1,8 млрд. Основными экспортерами газа на Украину стали Швейцария, Германия и Чехия, которые поставили 4 млрд куб. м, 2,8 млрд куб. м и 478,6 млн куб. м соответственно. Незначительные объемы у других "газодобывающих стран" – Венгрии, Франции, Австрии, Великобритании, Люксембурга и Польши.

В 2018 году Украина импортировала 10,39 млрд куб. м природного газа, за который было заплачено $3,12 млрд.

К началу отопительного сезона Украина накопила в своих подземных хранилищах рекордное количество газа за последние 10 лет – 21,6 млрд куб. м. Однако этого объема может не хватить в случае прекращения транзита, поскольку давление в ГТС, необходимое для прокачки газа конечным потребителям, украинцам придется поддерживать самим – без "Газпрома". Все связанные с этим дополнительные расходы отразятся на счетах за газ для населения и промышленных предприятий. Украинское правительство уже отменило верхний порог цены на газ для населения.

"Газпром" также готовится к прекращению транзита. Сейчас европейские ПХГ заполнены почти на 100%. Готовится к запуску "Турецкий поток", две ветки которого уже заполнены газом. По этому газопроводу возможно осуществлять поставки не только в Турцию, но и в Болгарию и далее в Румынию и Молдавию. В случае необходимости "Газпром" готов задействовать резервные мощности газопроводов "Северный поток" и Ямал-Европа.

Кроме того, компенсировать нехватку трубопроводного газа возможно за счет поставок российского СПГ через европейские терминалы. "Газпром" готов использовать все возможности, чтобы выполнить контрактные обязательства перед своими партнерами и обеспечить газом европейских потребителей.

Газовая война между Россией и Украиной угрожает энергетической безопасности Европы. Но в этом виноваты те лидеры ЕС, которые ставят сомнительные политические цели выше экономической целесообразности и взаимовыгодного сотрудничества.