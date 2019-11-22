МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. "Татнефть" вернула компании "Сибур Тольятти", купленной у "Сибура" в начале ноября, историческое название "Тольяттикаучук", говорится в релизе "Татнефти".

"Компания "Татнефть" объявляет о переименовании ООО "Сибур Тольятти" в ООО "Тольяттикаучук"… Возврат к историческому наименованию, которое предприятие носило с 1999 по 2016 года, связан с переходом производства в структуру группы "Татнефть", — сообщает татарстанская компания.

"Татнефть" получила все необходимые документы, подтверждающие смену названия предприятия, сообщается в релизе.

Изменение названия компании не повлияет на ее взаимодействие с третьими лицами, госорганами и сотрудниками, подчеркивает "Татнефть". Главой компании остается Юрий Морозов.

В сентябре "Татнефть" и "Сибур" сообщили, что планируют заключить договор продажи "Сибуром" "Татнефти" производственных и других активов в Тольятти, объединенных юридическими лицами "Сибур Тольятти" и "Тольяттисинтез". Уточнялось, что эти активы включают в себя производство различных видов синтетического каучука, применяемого для выпуска высококачественных шин, производство высокооктанового компонента топлива МТБЭ, бутадиена, изопрена и других промежуточных продуктов, а также инфраструктуру индустриального парка, на территории которого работает ряд технологических компаний химического и других профилей. Компании закрыли сделку 1 ноября.