МОСКВА, 22 ноя – ПРАЙМ. "Роснефть" получила премию "КоммерсантЪ Инициатива" в номинации "Экология" за реализацию масштабного проекта по сокращению уровня сжигания попутного нефтяного газа, сообщает пресс-служба компании. Инвестиции в проект превысили 125 млрд рублей. По планам "Роснефти", до 2022 года внедряемая технология позволит сократить объем выбросов парниковых газов на 8 млн тонн.

Проект по утилизации ПНГ – одна из важнейших экологических инициатив "Роснефти" за последние пять лет. Он является частью стратегии "Роснефть-2022", в рамках которой компания намерена занять лидирующие позиции по экологичности бизнеса и войти в первый квартиль международных компаний по удельным выбросам парниковых газов.

"Роснефть" планомерно повышает энергоэффективность по всем направлениям деятельности. В 2019 году она присоединилась к инициативе ведущих международных компаний по снижению выбросов метана, а по итогам прошлого года снизила выбросы парниковых газов в нефтепереработке на 11%, метана – на 46%. "Зеленые инвестиции" "Роснефти" за последние пять лет превысили 240 млрд рублей, в ближайшие пять лет планируется инвестировать еще 300 млрд рублей.

Компания не впервые получает почетную награду одного из ведущих издательских домов России. В прошлом году ей вручили премию в номинации "Культура" за содействие в подготовке выставки "Шедевры живописи и гравюры эпохи Эдо", которая проводилась в Пушкинском музее.