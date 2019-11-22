АЛМА-АТА, 22 ноя — ПРАЙМ. Казахстанская национальная нефтегазовая компания "Казмунайгаз" (КМГ) за январь-сентябрь текущего года получила чистую прибыль в размере 794 миллиардов тенге (чуть больше 2 миллиардов долларов по текущему курсу), говорится в сообщении пресс-службы компании со ссылкой на финансовые результаты по МСФО.

"Чистая прибыль компании в отчетном периоде выросла на 22,5% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года и составила 794 миллиарда тенге (2,082 миллиарда долларов США)", — говорится в сообщении.

При этом выручка компании за период составила 5,128 триллиона тенге (13,44 миллиарда долларов), что на 1,9% ниже показателя аналогичного периода 2018 года. "Основное отрицательное влияние на динамику выручки оказали снижение средней цены марки Brent на 10,5% и уменьшение объемов трейдинга нефти KMG I (KMG International, бывшая The Rompetrol Group N.V.), что было частично компенсировано увеличением объемов экспорта казахстанского газа в Китай и ослаблением среднего обменного курса тенге к доллару США на 13,4%", — поясняется в сообщении.

Операционная прибыль КМГ за эти три квартала составила 456 миллиардов тенге (1,2 миллиарда долларов), что ниже показателя аналогичного периода на 14,5%. Доля КМГ в чистой прибыли ассоциированных компаний и совместных предприятий за период составила 639 миллиардов тенге (1,67 миллиарда долларов), увеличившись на 19,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Общий долг компании на 30 сентября снизился на 3,7% по сравнению с показателем на 31 декабря 2018 года и составил 4 триллиона тенге (10,3 миллиарда долларов).

"Казмунайгаз" — ведущая вертикально интегрированная нефтегазовая компания Казахстана. Управляет активами по всему производственному циклу от разведки и добычи углеводородов до транспортировки, переработки и предоставления специализированных услуг. Компания, основанная в 2002 году, представляет интересы государства в нефтегазовой отрасли Казахстана.