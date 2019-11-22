МОСКВА, 22 ноя /ПРАЙМ/. Около 40 тысяч человек остались без теплоснабжения в Курске, сообщается в материалах Минэнерго РФ.

По данным ведомства, 22 ноября в 16.24 мск на Курской ТЭЦ Северо-Западного района (филиал "Квадра" — "Курская генерация") зафиксировано увеличение подпитки теплосетей до тысячи тонн в час.

"В 18.10 мск… в районе улицы Студенческая отключен участок подающего трубопровода тепловой магистрали номер два диаметром 800 миллиметров для устранения повреждения между тепловыми колодцами… Нарушено теплоснабжение: жителей 159 жилых многоквартирных домов (около 40 тысяч человек); социально значимых объектов — семь", — указывается в сообщении. Планируемое время восстановления теплоснабжения — 23 ноября.

"Наши специалисты вывели в ремонт ветхий участок тепломагистрали по ул. Студенческая. Место повреждения локализовано, благодаря чему удалось предотвратить дальнейшее развитие нештатной ситуации. Сейчас мы откачиваем воду, чтобы приступить к замене поврежденного фрагмента трубопровода. В работах задействованы 28 сотрудников ремонтных бригад и 7 единиц спецтехники компании", — сообщили РИА Новости в пресс-службе "Квадры".

Филиал "Курская генерация" — обособленное подразделение ПАО "Квадра". Создано в 2015 году. Основные виды деятельности: производство электрической энергии, производство тепловой энергии, передача, распределение и сбыт тепловой энергии, эксплуатация и ремонт теплосетевого комплекса.