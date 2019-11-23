МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Минэнерго РФ рассчитывает внести в правительство проект энергостратегии до 2035 года в конце ноября, сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак.

"Мы сейчас досогласовываем с ФОИВами (федеральными ведомствами – ред.), внесем. Я думаю, в ноябре не внесем, скорее всего, постараемся в конце ноября", — сказал Новак.

Энергостратегия будет содержать задачи и ориентиры по развитию отраслей топливно-энергетического комплекса. Как сообщал директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа министерства энергетики Александр Гладков, документ будет содержать оптимистичный и пессимистичный варианты развития.