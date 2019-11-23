КИЕВ, 23 ноя /ПРАЙМ/. Служба безопасности Украины сообщила, что заблокировала механизм поставок угля, добытого на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

В 2014 году президент Петр Порошенко подписал "указ об экономической блокаде" Донбасса. В 2017 году украинские радикалы, в том числе депутаты Рады, заблокировали поставки угля из Донбасса, в стране были введены чрезвычайные меры в энергетике. В ответ власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе. Киев ответил полной грузовой транспортной блокадой Донбасса.

"Оперативники спецслужбы установили, что организаторы зарегистрировали в Украине ряд коммерческих структур. Через них дельцы поставляли на подконтрольную территорию Украины продукцию, добытую на захваченных членами незаконных вооруженных формирований украинских угольных объединениях, расположенных на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей", — говорится в сообщении.

Согласно заявлению спецслужбы, уголь поступал под видом добытого в России, после чего продавался на украинские ТЭЦ и в страны ЕС. "Так называемые налоги они вносили в бюджеты псевдореспублик", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, одному из подозреваемых сообщено о подозрении в "финансировании терроризма", санкция этой статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.