МОСКВА, 23 ноя /ПРАЙМ/. Теплоснабжение более 20 тысяч человек в Курске, нарушенное вечером в пятницу, восстановлено примерно через сутки, говорится в материалах Минэнерго России.

По данным министерства, в 16.24 в пятницу на Курской ТЭЦ компании "Квадра" было зафиксировано увеличение подпитки теплосетей до 1 тысячи тонн в час. В 18.10 в районе Студенческой улицы для устранения повреждений отключили участок теплосети. Было нарушено теплоснабжение и горячее водоснабжение жителей 159 жилых многоквартирных домов (около 20,55 тысячи человек) и семи социально значимых объектов.

"23 ноября в 16.35 аварийно-восстановительные работы завершены, начато заполнение трубопровода теплоносителем. В 17.50 тепловая сеть заполнена, восстановлен гидравлический режим, начато развоздушивание систем теплопотребления. В 19-40 теплоснабжение потребителей восстановлено", — говорится в материалах Минэнерго.

В Курске —10.