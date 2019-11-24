НОВОСИБИРСК, 24 ноя /ПРАЙМ/. Теплоэнергетики в Новосибирске подключили к теплоснабжению 113 многоквартирных домов из 118 отключенных из-за аварии на теплотрассе, сообщил РИА Новости в воскресенье представитель новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании (СГК).

Как сообщалось ранее, в субботу авария произошла на теплотрассе в Новосибирске на улице Фасадная. Без тепла остались 118 многоквартирных домов и семь детских учреждений.

"В 03.00 24 ноября (23.00 мск 23 ноября) теплоснабжение получили 113 многоквартирных домов из 118 отключенных из-за аварии на теплотрассе по улице Фасадная", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в зоне отключения остаются пять домов, а также детский сад №184. Эти объекты получают тепло из обратного трубопровода, что позволяет избежать охлаждения зданий. Температура теплоносителя составляет 60 градусов.

"Подающий трубопровод планируется отремонтировать до 20.00 (16.00 мск) 24 ноября. Энергетики меняют участок трубы длиной около восьми метров, диаметром 500 миллиметров. На объекте работает три бригады, пять единиц техники", — сообщил представитель СГК.

В компании пояснили, что в течение ночи в ходе устранения аварии зона отключения постепенно уменьшалась. На месте работали, в том числе директор новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Это уже третья за неделю авария на теплотрассе в Новосибирске. Ранее во вторник на магистральной теплотрассе по Комсомольской улице в Новосибирске произошла авария, оставив без тепла в 25-градусный мороз 60 объектов, среди которых 43 многоквартирных дома, две школы, три детских сада и поликлиника. Ее быстро устранили и подачу тепла восстановили, но на том же участке произошла новая авария, ее устранили в четверг.