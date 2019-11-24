НАЛЬЧИК, 24 ноя — ПРАЙМ. Специалисты восстановили газоснабжение в домах более чем 5,5 тысячи жителей Нальчика, нарушенное в субботу вечером после пожара на газопроводе, сообщает ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

Ранее сообщалось, что в 19.30 мск в субботу на улице Гукова в Нальчике при ДТП произошло повреждение газопровода, в результате чего начался пожар. По предварительным данным, площадь пожара составила 200 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Отмечалось, что пожару присвоен второй ранг, в его тушении участвуют 54 человека и 14 единиц техники. В результате было отключено газоснабжение 5,5 тысячи абонентов в поселках Хасанья и Белая Речка, а также в домах на улицах Атажукина, Московская и Ватутина в Нальчике. Социально значимые объекты с круглосуточным пребыванием людей под отключение не попали. К 23.17 мск субботы пожар был полностью ликвидирован.

"По состоянию на 8.30 мск воскресенья аварийно-восстановительные работы на участке газопровода завершены. Газоснабжение в микрорайоне "Горный", поселках Белая речка и Хасанья подается в штатном режиме", — говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте работали шесть специалистов и две единицы техники АО "Газпром газораспределение Нальчик".