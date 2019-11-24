НОВОСИБИРСК, 24 ноя — ПРАЙМ. Теплоэнергетики в Новосибирске завершили ремонтные работы на аварийной теплотрассе и приступили к заполнению теплосети, сообщил РИА Новости в воскресенье представитель новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании (СГК).

Авария произошла в субботу на теплотрассе в Новосибирске на улице Фасадная. Без тепла остались 118 многоквартирных домов и семь детских учреждений. К утру теплоэнергетики дали тепло в 113 многоквартирных домов. В зоне отключения оставалось пять домов и детский сад №184.

"Ремонт магистральной теплотрассы по улице Фасадная завершен — установлен новый 11-метровый отрезок трубы диаметром 500 миллиметров. Энергетики приступили к заполнению тепловой сети. В ближайшее время передадим управляющим компаниям телефонограммы о необходимости подключить дома к теплоснабжению", — сообщил собеседник агентства.

Это уже третья за неделю авария на теплотрассе в Новосибирске. Ранее во вторник на магистральной теплотрассе по Комсомольской улице в Новосибирске произошла авария, оставив без тепла в 25-градусный мороз 60 объектов, среди которых 43 многоквартирных дома, две школы, три детских сада и поликлиника. Ее быстро устранили и подачу тепла восстановили, но на том же участке произошла новая авария, ее устранили в четверг.