МОСКВА, 25 ноя /ПРАЙМ/. Горноспасатели обнаружили живым одного пострадавшего в нефтешахте №1 в Ухте в Республике Коми, неизвестна судьба еще двух человек, сообщили РИА Новости в пресс службе МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что в 20.35 воскресенья мск поступило сообщение о задымлении в уклонном блоке №1 нефтешахты №1 НШУ "Яреганефть" МОГО "Ухта". По предварительной информации, всего в шахте находились 45 человек, 33 вывели на поверхность, девять оставались в шахте на безопасном расстоянии от места происшествия. Не было связи с тремя рабочими.

"Одного из пострадавших достали на поверхность живым. О еще двоих информации нет", — сказал собеседник агентства