БАКУ, 25 ноя — ПРАЙМ. Строительство греческого участка Трансадриатического газопровода (TAP) завершено, TAP начнет работать в тестовом режиме в декабре, сообщил РИА Новости источник в Баку.

"Строительство греческого участка TAP уже завершено. Уже в декабре он заработает в тестовом режиме. По планам, ожидается, что через TAP природный газ будет поставляться в Грецию, Италию и Албанию в следующем году. Пробная эксплуатация займет определённое время, а к 2020 году начнется коммерческая эксплуатация", — говорится в сообщении.

ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор". Первоначальная мощность трубопровода составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения. Планируется, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров — Албании, 105 километров — по дну Адриатического моря и 8 километров — по территории Италии.

Акционеры ТАР: ГНКАР (SOCAR) — 20%, BP — 20%, Snam — 20%, Fluxys — 19%, Enagas — 16%, Axpo — 5%.