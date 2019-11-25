КИЕВ, 25 ноя — ПРАЙМ. НАК "Нафтогаз Украины" отправил "Газпрому" ответ на его предложение о продлении контракта на транзит газа из РФ, предлагает продолжить переговоры в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии, заявил в понедельник исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

"Нафтогаз" отправил "Газпрому" ответ на его предложение. В ответе указано, что стороны должны продолжать обсуждать продолжение транзита по европейским правилам в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии", — написал Витренко на своей странице в Facebook. Газовая война в Европе: никто не хотел замерзать

Витренко добавил, что "Нафтогаз" допускает заключение договора по транзиту газа из РФ на один год, но условия должны соответствовать европейским правилам.

"Газпром" 18 ноября направил "Нафтогазу" официальное предложение продлить транзитный контракт или заключить новый на год с учетом прогнозного спроса в ЕС, указав обязательным условием взаимный отказ сторон от претензий в судах и антимонопольных органах. Также "Газпром" ждет позицию Киева относительно готовности напрямую закупать российский газ с 2020 года.

"Если "Газпром" рассматривает свое предложение как вариант на случай чрезвычайной ситуации, то есть если "Газпром" не успеет заключить долгосрочный контракт на транзит, то такой вариант все равно должен соответствовать украинскому законодательству и европейским правилам", — написал Витренко на своей странице в Facebook<FB>.

Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа завершаются в конце декабря. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было.

"Газпром" 18 ноября направил "Нафтогазу" официальное предложение продлить транзитный контракт или заключить новый на год с учетом прогнозного спроса в ЕС, указав обязательным условием взаимный отказ сторон от претензий в судах и антимонопольных органах. Также "Газпром" ждет позицию Киева относительно готовности напрямую закупать российский газ с 2020 года.