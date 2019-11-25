МОСКВА, 25 ноя /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский затронули в телефонной беседе ситуацию с передачей трех военных кораблей, участвовавших в провокации в районе Керченского пролива, сообщает пресс-служба Кремля.

"Затронута ситуация с передачей трех военных кораблей, которые были задействованы Киевом в ходе провокации в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года", — говорится в сообщении.

Кроме того, главы государств обсудили газовые проблемы, включая вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа на Украину.

Президенты условились продолжить контакты на различных уровнях.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом экс-президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.

РФ передала украинской стороне три корабля 18 ноября. Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался на состояние этих кораблей, заявив, что "россияне их угробили", с них якобы снято оборудование, даже плафоны и розетки. Зеленский заявил, что Киев обратится к Москве с просьбой вернуть недостающее оборудование и вооружение. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал "ахинеей" утверждения Киева. ФСБ в четверг заявила, что Украина получила свои катера в нормальном состоянии и с исправной сантехникой.