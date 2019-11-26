ЯКУТСК, 26 ноя /ПРАЙМ/. Инвесторы из Китая могут войти в проект по экспорту якутского сжиженного природного газа в страны АТР, сообщает агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций.

Как отметили в ведомстве, в Якутии в 2016 году был запущен уникальный и единственный на материковом Дальнем Востоке комплекс по сжижению природного газа, повышающий энергетическую безопасность и содействующий социально-экономическому развитию региона. В дальнейшем планируется расширение (строительство) производства до 530 тысяч тонн СПГ в год.

По словам гендиректора агентства Леонида Петухова, проект будет проходить в три этапа, производительностью 90, 180 и 260 тысяч тонн СПГ в год по каждому этапу. Проект планируется реализовать до конца 2022 года. Предполагается, что общий объем инвестиций составит более 16 миллиардов рублей.

?Петухов отметил, что в настоящее время завершается предварительная работа по разработке ТЭО проекта. Компанией "СПГ" получены технические условия на газ. Уже заключен агентский договор с ООО "Газпром Экспорт" на экспорт СПГ.

"При содействии агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта СПГ в страны АТР ведётся работа с инвесторами…", — говорится в сообщении. Отмечается, что в Фошане (КНР) по проекту прошли переговоры с компанией "Джово Груп" (Jovo Group) — китайской частной энергетической компанией, занимающаяся поставкой и транспортировкой СПГ. "Компания стремится стать международным поставщиком услуг в области экологически чистой энергии, ведет активную инвестиционную деятельность в направлении зеленых технологий в рамках энергетики", — рассказал руководитель.

Ранее сообщалось, что в ноябре в Монголию из Якутии поставили первый российский газ. Поставку организовал ООО "Газпром экспорт" по железной дороге в специальных криоконтейнерах. Объем партии составил 36 тонн СПГ (около 50 тысяч кубометров природного газа). Грузоотправителем выступила "Сибирская топливно-энергетическая компания" ("СиТЭК"), покупателем стала монгольская компания "УБ Метан". СПГ будет использован в качестве моторного топлива на муниципальном транспорте в Улан-Баторе.