КИЕВ, 26 ноя — ПРАЙМ. Если с 1 января 2020 года у России и Украины не будет контракта на транзит газа, но физически поставки голубого топлива продолжатся, Киев будет закачивать поступающий газ в свои подземные хранилища (ПХГ) как газ неопределенного собственника, сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко.

Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа завершаются этим годом. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием ЕК в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было.

"Газ без документального оформления, который будет заходить в Украину, будет закачиваться в подземные хранилища газа как "газ неопределенного собственника", пока будет происходить документальное оформление этого газа", — написал Витренко в комментариях к своей публикации в Facebook в ответ на вопрос, что произойдет, если транзит газа с 1 января 2020 года продолжится без контракта и может ли в этом случае Украина перекрыть "транзитный вентиль".

"Газпром" ранее в ноябре направил "Нафтогазу" официальное предложение продлить транзитный контракт или заключить новый на год с учетом прогнозного спроса в ЕС, указав обязательным условием продолжения транзита взаимный отказ от претензий сторон в судах и антимонопольных органах. При этом "Газпром" отметил, что ждет позицию украинской стороны относительно ее готовности напрямую закупать российский газ с 2020 года.

Витренко в понедельник сообщил, что украинская компания направила "Газпрому" официальный ответ, в котором заявила, что урегулирование претензий в судах и антимонопольных органах не должно быть предпосылкой для продолжения транзита, и предложила продолжить переговоры в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии. Кроме того, "Нафтогаз" заявил, что допускает заключение договора по транзиту газа из РФ на один год, но его условия должны соответствовать европейским правилам. Также украинская сторона готова рассмотреть вариант выплаты "Газпромом" трех миллиардов долларов по решению арбитража в виде поставок газа на эту сумму.