Бывшие члены правления EuRoPol GAZ задержаны за заключение невыгодных контрактов с РФ
ВАРШАВА, 26 ноя – ПРАЙМ. Бывшие члены правления EuRoPol GAZ задержаны в Польше по обвинениям в заключении невыгодных контрактов на доставку российского газа, сообщает генеральная прокуратура.
По ее данным, задержаны "бывшие члены правления компании EuRoPol GAZ — Михаил Ш., Здислав Й и Мирослав", которые обвиняются "в причинении компании ущерба имуществу в крупных размерах". Им грозит до 10 лет лишения свободы.
Задержания проведены по поручению региональной прокуратуры, которая "ведет предварительное расследование по делу газовых соглашений, заключенных с Российской Федерацией".
Задержанные будут доставлены в прокуратуру, где им будут предъявлены обвинения в "причинении EuRoPol GAZ ущерба в крупных размерах путем злоупотребления предоставленными полномочиями или невыполнения обязанностей".
Пока речь идет об ущербе в размере более 848 миллионов злотых (более 200 миллионов долларов).
Компания EuRoPol GAZ является собственником польской части транзитного газопровода "Ямал-Европа". Она была создана с целью транспортировки природного газа через Польшу. Польша и Россия владеют по 48% акций компании. 4% принадлежит компании Gas Trading S. A.
По данным прокуратуры, следствие, о котором идет речь, касается "обстоятельств заключения невыгодного для Польши, противоречащего законодательству Европейского союза, межправительственного соглашения о поставках российского газа в Польшу".
https://1prime.ru/energy/20191126/830603098.html