ВАРШАВА, 26 ноя – ПРАЙМ. Бывшие члены правления EuRoPol GAZ задержаны в Польше по обвинениям в заключении невыгодных контрактов на доставку российского газа, сообщает генеральная прокуратура.

По ее данным, задержаны "бывшие члены правления компании EuRoPol GAZ — Михаил Ш., Здислав Й и Мирослав", которые обвиняются "в причинении компании ущерба имуществу в крупных размерах". Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Задержания проведены по поручению региональной прокуратуры, которая "ведет предварительное расследование по делу газовых соглашений, заключенных с Российской Федерацией".

Задержанные будут доставлены в прокуратуру, где им будут предъявлены обвинения в "причинении EuRoPol GAZ ущерба в крупных размерах путем злоупотребления предоставленными полномочиями или невыполнения обязанностей".

Пока речь идет об ущербе в размере более 848 миллионов злотых (более 200 миллионов долларов).

Компания EuRoPol GAZ является собственником польской части транзитного газопровода "Ямал-Европа". Она была создана с целью транспортировки природного газа через Польшу. Польша и Россия владеют по 48% акций компании. 4% принадлежит компании Gas Trading S. A.

По данным прокуратуры, следствие, о котором идет речь, касается "обстоятельств заключения невыгодного для Польши, противоречащего законодательству Европейского союза, межправительственного соглашения о поставках российского газа в Польшу".