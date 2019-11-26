МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Совет директоров МОЭСК рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2019 года в размере 4,237 копейки на обыкновенную акцию, следует из материалов компании.

"Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров общества принять следующее решение: выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества из чистой прибыли общества по результатам девяти месяцев 2019 года в размере 0,04237 рубля на одну обыкновенную акцию в денежной форме", — говорится в сообщении. Реестр акционеров для получения дивидендов закроется 6 декабря.

Внеочередное собрание акционеров по вопросу выплаты дивидендов состоится 31 декабря. Реестр для участия в нем также закрывается 6 декабря.

В сентябре МОЭСК сообщила в презентации, что планирует в этом году выплатить первые промежуточные дивиденды — за девять месяцев, в размере не менее 50% от планируемого годового объема дивидендов.

По итогам 2018 года МОЭСК выплатила дивиденды в размере 5,9 копейки на обыкновенную акцию, с ростом на 87%. Всего компания направила на выплату дивидендов 2,9 миллиарда рублей, что составляет 71,1% от прибыли по РСБУ, составившей 4,043 миллиарда рублей. По итогам 2017 года МОЭСК выплатила дивиденды в размере 3,16 копейки на акцию, всего — 1,54 миллиарда рублей.

МОЭСК — одна из крупнейших распределительных электросетевых компаний России, работает на территории Москвы и Подмосковья. Контролирующим акционером МОЭСК являются "Россети" с долей в 50,9% уставного капитала. Еще 17,62% принадлежит управляющей компании "Лидер", 9,77% — Газпромбанку, 6,19% — управляющей компании "Агана".