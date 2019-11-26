МОСКВА, 26 ноя ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что его вчерашний разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским касался в основном взаимоотношений стран в сфере энергетики.

Об этом президент рассказал во время встречи с главой "Газпрома" Алексеем Миллером и министром энергетики Александром Новаком, стенограмма которой размещена на сайте Кремля.

"Вы, наверное, обратили внимание, что вчера у меня состоялся телефонный разговор с президентом Украины, и в основном он был посвящен нашим взаимоотношениям в сфере энергетики. Хотел бы вместе с вами поговорить на эту тему", — сказал Путин.

Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа завершаются в этом году. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием ЕК в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было.

Дата следующей трехсторонки пока не назначена. Как сообщал РИА Новости источник в структурах ЕС, Еврокомиссия предлагает провести ее в начале декабря.

Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, в ходе телефонного разговора в понедельник вечером главы государств обсудили в том числе газовые проблемы, включая вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа на Украину.