МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Совет директоров ФСК рекомендовал дивиденды по итогам девяти месяцев в размере 0,88 копейки на обыкновенную акцию, следует из материалов компании.

"Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества из чистой прибыли общества по результатам 9 месяцев 2019 года в размере 0,00880960765 рубля на одну обыкновенную акцию в денежной форме", — говорится в материалах.

Реестр на получение дивидендов рекомендовано закрыть на 14 день с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

ФСК управляет Единой национальной электрической сетью. Основным акционером ФСК является госкомпания "Россети", которой принадлежит 80,13% акций, напрямую Росимуществу принадлежит 0,59% акций, миноритарным акционерам — 19,28% акций.