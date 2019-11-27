СТОКГОЛЬМ, 27 ноя — ПРАЙМ. Суд округа Свеа (Швеция) отказал "Газпрому" в удовлетворении апелляции на решение арбитражного суда в споре с НАК "Нафтогаз Украины". Об этом сообщается в опубликованном в среду решении суда.

"Сегодняшнее решение означает, что суд отказал в требовании "Газпрома" и решение арбитражного суда не может быть отменено. Кроме этого, суд не выявил процедурных нарушений", — сказано в документе.

Также отмечается, что данное решение не может быть обжаловано.

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" обжаловал решения в марте 2018 года, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения.