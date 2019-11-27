МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Исполнительный директор украинской госкомпании "Нафтогаз" Юрий Витренко в интервью агентству "Блумберг заявил, что 13 декабря — крайний срок заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа по территории Украины.

"Тринадцатое декабря — крайний срок для заключения долгосрочного контракта. Очень важно начать реальные переговоры, потому что для переговоров будет доступен не весь декабрь, только две недели", — заявил Витренко и добавил, что, согласно европейским правилам, бронирование транзитных мощностей на долгосрочную перспективу должно осуществляться заранее.

"У нас будет всего несколько дней после саммита в нормандском формате, чтобы обо всем договориться", — пояснил он. Суд в Швеции отказался удовлетворить апелляцию "Газпрома" в споре с "Нафтогазом"

Напомним, что 9 декабря текущего года лидеры России, Украины, Германии и Франции в Париже обсудят урегулирование конфликта в Донбассе.

Действующие в настоящее время контракты России и Украины на транзит и поставку газа в Европу завершаются в декабре текущего года. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях при участии Еврокомиссии (проходили в октябре в Брюсселе) представила свою позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса: вместе с судебными спорами и поставками топлива на Украину. Прогресса на этом направлении достигнуто не было. Дата следующей министерской трехсторонней встречи пока не назначена.

Президент России Владимир Путин в понедельник вечером обсудил газовые вопросы в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Во вторник президент провел встречу с министром энергетики Александром Новаком и главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Детали этих переговоров не сообщались.