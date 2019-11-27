МОСКВА, 27 ноя /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть значительно снижаются в среду вечером после публикации статистики минэнерго США по запасам нефти в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.02 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,76%, до 62,73 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,03%, до 57,81 доллара за баррель.

Давление на котировки нефти оказывает рост запасов сырья в США. За минувшую неделю коммерческие запасы нефти увеличились на 1,6 миллиона баррелей, или на 0,3% — до 452 миллионов баррелей. При этом аналитики ожидали уменьшения показателя на 0,4 миллиона баррелей.

Дополнительное давление оказывает резкое увеличение запасов бензина — на 5,1 миллиона баррелей, до 226 миллионов. Эксперты ожидали роста показателя только на 1,2 миллиона баррелей.

Трейдеры также оценивают данные нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes сообщившей, что за неделю, завершившуюся 15 ноября, число действующих нефтяных буровых установок в США снизилось на три, до 668 агрегатов. На этих данных котировки несколько замедлили темпы снижения.