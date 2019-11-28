МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Продажа "Газпромом" 5% акций "Газпром нефти" не соответствует действительности, сообщил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

В середине ноября анонимные телеграм-каналы сообщали, что "Газпром" готовится к продаже 5% акций "Газпром нефти".

"Это слухи, это не соответствует действительности", — ответил Дюков на соответствующий вопрос.

Крупнейшим держателям пакета акций "Газпром нефти" является "Газпром", которому напрямую и косвенно принадлежит 95,68% от общего количества обыкновенных акций. Остальной пакет обыкновенных акций (4,32%) распределен между миноритарными акционерами – физическими и юридическими лицами.