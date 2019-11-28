БРЮССЕЛЬ, 28 ноя — ПРАЙМ. Европейская комиссия не будет обжаловать решение суда Евросоюза по ограничению использования мощностей трубопровода Opal. Об этом сообщил представитель исполнительной коллеги РИА Новости.

"Да, мы подтверждаем, что комиссия не будет обжаловать это решение", — заявил собеседник.

Напомним, что в 2016 году ЕК расширила доступ российской компании "Газпром" к газопроводу Opal. Этот трубопровод принимает российский газ их "Северного потока".

"Газпром" мог на исключительных правах бронировать 50% (12,3 млрд кубов) из доступных для нее примерно 25 млрд кубов транзитных мощностей газопровода и могла получить через аукционы с третьими сторонами оставшиеся 50% транзитной мощности.

В сентябре текущего года европейский суд по иску Польши отменил это решение: по мнению суда, оно нарушает принцип энергетической солидарности. Теперь компания "Газпром" вновь может бронировать только половину транзитной мощности Opal.