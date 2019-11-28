МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Целевой уровень добычи "Русснефти" в утвержденном бизнес-плане на 2020 год составляет 7,035 миллиона тонн нефти без учета добычи в Азербайджане, что на 4,4% ниже, чем в бизнес-плане на 2019 год, говорится в сообщении компании.

"Совет директоров НК "Русснефть" утвердил бизнес-план компании на 2020 год. Целевой уровень добычи, утвержденный в бизнес-плане, составит 7,035 миллиона тонн (без учета добычи нефти в Азербайджане)", — говорится в сообщении.

Бизнес-план на 2019 год предусматривает добычу нефти на уровне 7,355 миллиона тонн без учета добычи в Азербайджане.

"Совет директоров "Русснефти" при утверждении целевых параметров производственной программы компании на следующий год принял во внимание сценарные условия, предполагающие сохранение обязательств России в рамках соглашения ОПЕК+, что обусловило некоторое сокращение уровня добычи, программы бурения и объема капитальных вложений. Тем не менее, в случае отмены ограничения по соглашению ОПЕК+ "Русснефть" имеет все технологические возможности для быстрого прироста объемов добычи нефти", — отмечается также в сообщении.