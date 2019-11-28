МОСКВА, 28 ноя /ПРАЙМ/. Россия и Украина на газовых консультациях ранее в четверг договорились интенсифицировать работу в двустороннем формате в ближайшие дни, сообщили журналистам в Минэнерго РФ.

Встреча прошла в Вене, в ней приняли участие министр энергетики РФ Александр Новак, министр энергетики Украины Алексей Оржель, глава "Газпрома" Алексей Миллер, а также главы "Нафтогаза" и "Оператора газотранспортной системы Украины" (ОГТС).

"Состоялся обмен предложениями по решению стоящих перед сторонами вопросов, достигнуты договоренности по интенсификации совместной работы в двустороннем формате в ближайшие дни", — говорится в сообщении.

Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа завершаются этим годом. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием ЕК в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было.