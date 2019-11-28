МОСКВА, 28 ноя /ПРАЙМ/. Россия и Украина в четверг в Вене провели переговоры, в ходе которых обсудили урегулирование претензий по газовым вопросам, условия транзита с 2020 года, а также прямые покупки газа Украиной, говорится в сообщении министерства энергетики РФ.

Двусторонние российско-украинские переговоры состоялись с участием с участием министра энергетики РФ Александра Новака, министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля, председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера, руководителей НАК "Нафтогаз Украины" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины".

"Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере — урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины", — говорится в сообщении Минэнерго РФ.