ВАРШАВА, 28 ноя /ПРАЙМ/. Польский суд не стал арестовывать бывших членов правления компании EuRoPol GAZ, ранее задержанных по обвинениям в заключении невыгодных контрактов на доставку российского газа, сообщает радиостанция RMF FM.

Ранее сообщалось, что во вторник по поручению прокуратуры Польши были задержаны трое бывших членов правления компании EuRoPol GAZ, которые обвиняются "в причинении компании ущерба в крупных размерах". Им грозит до 10 лет лишения свободы. Прокуратура ведет предварительное расследование по делу газовых соглашений, заключенных с Российской Федерацией. Задержанным предъявлены обвинения в "причинении EuRoPol GAZ ущерба в крупном размере путем злоупотребления предоставленными полномочиями или невыполнения обязанностей". Пока речь идет об ущербе в размере более 848 миллионов злотых (более 200 миллионов долларов).

"Суд решил, что преступление является вероятным, однако пребывание на свободе подозреваемых не затруднит расследование", — говорится в сообщении. Прокуратура же требовала арестовать всех троих.

В отношении подозреваемых суд назначил залог в размере от 100 тысяч до 400 тысяч злотых (от 25 тысяч до 100 тысяч долларов). Они взяты под полицейский надзор, то есть должны раз в неделю являться в полицейский участок. Кроме того у них изъяты паспорта и им запрещено покидать Польшу, сообщает RMF FM.

Компания EuRoPol GAZ является собственником польской части транзитного газопровода "Ямал-Европа". Она была создана с целью транспортировки природного газа через Польшу. Польша и Россия владеют по 48% акций компании, 4% принадлежит компании Gas Trading S.A.