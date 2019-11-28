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МОСКВА, 28 ноя /ПРАЙМ/. Россия и Украина в четверг в Вене провели переговоры, в ходе которых обсудили урегулирование претензий по газовым вопросам, условия транзита с 2020 года, а также прямые покупки газа Украиной, говорится в сообщениях министерства энергетики РФ и "Газпрома".

Двусторонние российско-украинские переговоры состоялись с участием с участием министра энергетики РФ Александра Новака, министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля, председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера, руководителей НАК "Нафтогаз Украины" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины".

"Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере — урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины", — говорится в сообщении Минэнерго РФ.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце текущего года. Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации по транзиту газа после 2019 года. Двадцатого ноября они прошли в Брюсселе на техническом уровне. Как сообщил РИА Новости источник в структурах ЕС, Еврокомиссия предлагает провести следующий раунд трехсторонних консультаций по газу в начале декабря.

По итогам консультаций в октябре Брюссель и Киев услышали позицию России по пакетному решению транзитного вопроса вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но оказались не готовы ответить. При этом ЕК все же предложила свой план: в рамках новых долгосрочных договоренностей, на которых настаивает Украина и для которых стране надо успеть внедрить законодательные нормы ЕС, предусмотреть возможность краткосрочного выделения мощностей для транзита — с 1 января по 1 июня.