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МОСКВА, 28 ноя /ПРАЙМ/. Россия и Украина на газовых консультациях ранее в четверг договорились интенсифицировать работу в двустороннем формате в ближайшие дни, говорится в сообщениях министерства энергетики РФ и "Газпрома".

Встреча прошла в Вене, в ней приняли участие министр энергетики РФ Александр Новак, министр энергетики Украины Алексей Оржель, глава "Газпрома" Алексей Миллер, а также главы "Нафтогаза" и "Оператора газотранспортной системы Украины" (ОГТС).

"Состоялся обмен предложениями по решению стоящих перед сторонами вопросов, достигнуты договоренности по интенсификации совместной работы в двустороннем формате в ближайшие дни", — говорится в сообщении Минэнерго.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа завершаются в конце текущего года. РФ, Украина и Еврокомиссия проводят консультации по транзиту газа после 2019 года. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием ЕК в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было.