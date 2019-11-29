МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Стоимость покупки "Татнефтью" сети АЗС финской Neste в Санкт-Петербурге составила 10,8 миллиарда рублей, говорится в отчетности "Татнефти" по МСФО.

"Группа приобрела розничный топливный бизнес в Северо-Западном регионе Российской Федерации путем покупки 100% доли в ООО "Несте Санкт-Петербург" у финской корпорации Neste Oyj. Денежное вознаграждение в размере 10,832 миллиарда рублей, включая корректировку на стоимость оборотного капитала и на сумму денежных средств на расчетных счетах в размере 1,375 миллиарда рублей, было выплачено в четвертом квартале 2019 года", — сообщает "Татнефть".

В отчетности говорится также, что "Татнефть" приобрела у "Сибура" активы в Тольятти за 12,9 миллиарда рублей. "Группа приобрела нефтехимический комплекс, находящийся в Самарской области Российской Федерации, путем покупки 100% доли в ООО" Сибур Тольятти" и 100% акций АО "Тольяттисинтез" у ПАО" Сибур Холдинг". Денежное вознаграждение в размере 12,865 миллиарда рублей, включая корректировку на сумму денежных средств на расчетных счетах в размере 1,565 миллиарда рублей, было выплачено в четвертом квартале 2019 года", — говорится в отчете.

Компании в сентябре сообщили, что "Сибур" планирует продать "Татнефти" производственные и другие активы в Тольятти, объединенные юридическими лицами "Сибур Тольятти" и "Тольяттисинтез". Активы включают производство синтетического каучука, применяемого для выпуска высококачественных шин; производство высокооктанового компонента топлива МТБЭ, бутадиена, изопрена и других промежуточных продуктов; а также инфраструктуру индустриального парка, в котором работает ряд технологических компаний химического и других профилей. Компании закрыли сделку 1 ноября.