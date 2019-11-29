МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО в январе-сентябре увеличилась на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,107 триллиона рублей, следует из отчета компании.

Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, выросла на 3% — до 1,048 триллиона рублей. Выручка от продаж снизилась на 3,4% — до 5,698 триллиона рублей.

Чистый долг "Газпрома" уменьшился на 5%, до 2,86 триллиона рублей.

"Чистая сумма долга… уменьшилась на 156,648 миллиарда рублей, или на 5%, с 3,014 триллиона рублей по состоянию на 31 декабря 2018 года до 2,858 триллиона рублей по состоянию на 30 сентября 2019 года. Данное изменение в основном связано с увеличением остатков денежных средств и их эквивалентов", — говорится в анализе.