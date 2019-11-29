МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Российская компания "Газпром" обжаловала решение суда Люксембурга, который ранее отклонил ходатайство об оспаривании ареста активов компании. Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО за 9 месяцев выросла на 4%

Как сообщается в отчете "Газпрома" по МСФО, слушания запланированы на январь 2020 года.

"Несмотря на отсутствие вручения этого решения ПАО "Газпром", оно было обжаловано. Слушания по жалобе ПАО "Газпром" запланированы на январь 2020 года", — говорится в сообщении "Газпрома".

Напомним, что в июле украинская компания "Нафтогаз" заявила, что суд Люксембурга отклонил жалобу "Газпрома", подтвердив аресты активов компании РФ на территории этой страны в рамках принудительного исполнения решения Арбитражного суда Стокгольма.

"Газпром" в своем ежеквартальном отчете эту информацию подтверждал.