ВАРШАВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Польская энергетическая компания Hermes Energy Group (HEG) с 1 декабря прекращает поставку своим клиентам электроэнергии и природного газа, говорится в сообщении компании.

HEG считалась одним из лидеров польского газового рынка. В 2018 году оборот компании достиг 4,3 миллиарда злотых (почти 1,1 миллиарда долларов), что составило около 5% внутреннего рынка газа.

"В связи с тяжелым финансовым положением, а, следовательно, и операционной деятельностью компании, начиная с 1 декабря 2019 года HEG прекращает деятельность по продаже и поставке газового топлива и электрической энергии всем конечным потребителям", — говорится в сообщении.

HEG имеет около 70 тысяч клиентов, в основном, на газовом рынке, среди которых международные компании, заводы, местные компании, а также индивидуальные потребители и местные органы власти.

Клиенты получили два дня для того, чтобы выбрать альтернативного поставщика газа. Если этого не произойдет, то поставщиком автоматически станет заранее определенная компания, которая будет поставлять энергоносители по рыночным ценам.