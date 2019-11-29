МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Украинская компания "Нафтогаз" подала в суд Латвии ходатайство об исполнении решения арбитражного суда Стокгольма по транзитному иску и об обеспечительных мерах. Об этом сообщается в отчете "Газпрома" по МСФО. Апелляция "Газпрома" на решение об аресте активов в Люксембурге будет рассмотрена судом в январе

"5 ноября 2019 года ПАО "Газпром" стало известно, что НАК "Нафтогаз Украины" подала ходатайство в суд Видземского предместья г. Рига (Латвия) о признании и приведении в исполнение на территории Латвии решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору от 28 февраля 2018 года, а также о принятии обеспечительных мер", — отмечается в сообщении.

По данному ходатайству заседание суда запланировано на конец апреля 2020 года.

Российская компания "Газпром" изучает возможности по защите своих интересов.

Напомним, что активы "Газпрома" на территории Латвии включают 34% в предприятии по транспортировке и хранению природного газа Conexus Baltic Grid, а также 34% в компании газоснабжения Latvijas Gaze.

"Нафтогаз Украины" в рамках спора с российским "Газпромом" в отношении контрактов на поставку и транзит топлива пытается принудительно взыскать с российской стороны средства, которые ее ранее обязал выплатить суд Стокгольма. Речь идет о $2,56 миллиарда.

Такие попытки "Нафтогазом" предпринимаются в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах и Люксембурге.

В частности, по требованию "Нафтогаза" в мае 2018 года окружной суд Амстердама наложил арест на принадлежащие "Газпрому" акции компании Blue Stream Pipeline Company B.V (оператор трубопровода "Голубой поток"), а также на погашение долгов перед "Газпромом". В октябре текущего 2019 года в Нидерландах наложен арест на 100% акций South Stream Transport B.V., которая строит морскую часть газопровода "Турецкий поток".