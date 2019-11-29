МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. "Россети" в январе-сентябре увеличили чистую прибыль по МСФО на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 97 миллиардов рублей, говорится в отчете компании.

EBITDA выросла почти на 10%, до 244,6 миллиарда рублей, выручка — на 2%, до 734 миллиардов рублей. Операционные расходы увеличились на 2,6% и составили 609 миллиардов рублей.

"Россети" демонстрируют хорошую динамику финансовых показателей, как в текущем году, так и на протяжении последних двух лет. Мы также положительно оцениваем результаты компании по итогам девяти месяцев 2019 года. Повышение операционной эффективности, снижение издержек за счет применения цифровых технологий остаются нашим приоритетом. Выбранная нами долгосрочная стратегия развития призвана создавать наиболее благоприятные условия для наших акционеров и инвесторов", – приводятся в сообщении "Россетей" слова главы компании Павла Ливинского.

"Россети" — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Управляет 2,34 миллиона километров линий электропередачи, 502 тысячами подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА. Контролирующим акционером является государство в лице Росимущества, владеющее 88,04% долей в уставном капитале.