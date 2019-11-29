МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Контрактные обязательства "Газпрома" по поставкам газа по газопроводу "Сила Сибири" в Китай в 2020 году составляют 5 миллиардов кубов, в 2021 году – 10 миллиардов кубов, в 2022 году – 15 миллиардов кубометров, а минимальный отбор — 85% от этих объемов, сообщил менеджер "Газпром экспорта", сообщил менеджер "Газпром экспорта" Андрей Зотов.

"Сегодня мы может говорить только о контрактных цифрах объемов поставок газа в Китай, потому что для нас следующий год будет первый опыт. Мы берем минимальные контрактные обязательства от 5, 10 и 15 миллиардов (кубометров в год — ред.) — это имеется в виду 2020, 2021 и 2022 год (соответственно — ред.) — это 85% от этих объемов. А как будут складываться фактические поставки, какие будут отборы, наверно, покажет первый год реализации этого проекта", — сообщил Зотов в ходе телефонной конференции.