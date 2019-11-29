МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. "Ямал СПГ" поставил первую партию сжиженного природного газа (СПГ) в Бангладеш, сообщается на сайте "Новатэка".

Отмечается, что партия была доставлена по западному маршруту через Суэцкий канал с перевалкой в бельгийском терминале Зебрюгге с газовоза ледового класса Arc7 "Эдуард Толль" на газовоз конвенционального типа. Добавляется, что разгрузка танкерной партии была произведена в полном соответствии с графиком.

"Новатэк" сообщает, что ОАО "Ямал СПГ" отгрузило первую танкерную партию сжиженного природного газа (СПГ) в Бангладеш в рамках долгосрочного контракта с концерном "Тоталь", — говорится в сообщении.

"Ямал СПГ" — российский проект по сжижению природного газа на базе Южно-Тамбеи?ского месторождения. Акционеры — "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта построены и запущены три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая. Таким образом, общая проектная мощность завода составляет 16,5 миллиона тонн в год, но фактическая — 17,5-18 миллионов тонн.