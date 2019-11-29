КИЕВ, 29 ноя — ПРАЙМ. Украина и Россия на переговорах по транзиту газа обсуждают транспортировку лишь 30 миллиардов кубометров газа в год, написало в пятницу издание ZN.ua со ссылкой на источники.

"В пятницу, по информации источников, к переговорам подключились представители газовых компаний РФ и Украины и оператор ГТС. Правда, обсуждают пока пессимистический вариант — транспортировку через ГТС Украины всего до 30 миллиардов кубометров газа. Это лучше, чем "нулевой вариант" (отсутствие транзита), но малорентабельно для оператора ГТС Украины", — говорится в статье.

Ее автор отмечает, что позиция Украины – в подписании десятилетнего контракта на условиях европейского законодательства с обязательным объемом транзита 60 миллиардов кубометров в год и резервом еще на 30 миллиардов кубометров на случай возможного повышения спроса на газ в Европе.

"Но это не входит в планы "Газпрома", который намерен поскорее задействовать на полную мощность "Северный поток-2", а также газопровод через Турцию. Такой контракт "Газпрому" станет обузой в случае быстрой реализации его газотранспортных планов", — пишет издание.

Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа завершаются этим годом. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было. Дата следующей министерской трехсторонки пока не назначена.

Вместе с тем после состоявшегося в понедельник телефонного разговора лидеров России и Украины активизировались двусторонние контакты. В четверг в Вене прошли переговоры с участием министров и глав компаний. Глава Минэнерго России Александр Новак рассказал в пятницу, что встреча была конструктивной, но необходимо еще доработать ряд технических вопросов, чем сейчас и занимаются "Газпром" и украинские компании. Министр допустил, что новый раунд переговоров пройдет уже на следующей неделе.