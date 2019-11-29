МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. США в сентябре по-прежнему лидировали по добыче нефти в мире, производя в среднем 12,463 миллиона баррелей в день и опережая по этому показателю РФ и Саудовскую Аравию, которые сохранили второе и третье места соответственно, свидетельствуют данные Минэнерго РФ, управления энергетической информации минэнерго США (EIA) и из доклада ОПЕК.

При этом, по данным EIA, США в сентябре увеличили добычу на 0,5% по сравнению с августом.

Согласно данным с сайта Минэнерго РФ, Россия в сентябре добыла 46,1 миллиона тонн нефти, что эквивалентно примерно 11,264 миллиона баррелей в сутки. В месячном выражении среднесуточная добыча уменьшилась на 0,35%. В то же время по информации ноябрьского доклада ОПЕК, добыча нефти в Саудовской Аравии в сентябре уменьшилась на 10,7% к августу, составив 8,796 миллиона баррелей в сутки.

США в ноябре 2017 года впервые побили свой исторический рекорд по добыче нефти почти 50-летней давности. Показатель тогда достиг 10,103 миллиона баррелей в сутки против 10,044 миллиона баррелей в сутки в ноябре 1970 года. После ноября 1970 года среднесуточный объем добычи в США стал снижаться на фоне истощения традиционных запасов, а в сентябре 2008 года он упал до 3,974 миллиона баррелей в сутки.

Однако за последние 10 лет добыча нефти в Соединенных Штатах восстановилась за счет развития технологий, сделавших более доступными и рентабельными запасы трудноизвлекаемой сланцевой нефти. Дополнительным стимулом стало снятие в США в декабре 2015 года запрета на экспорт нефти, длившегося 40 лет. Текущему росту добычи способствует также восстановление рынка нефти после спада в 2014–2015 годах.

ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в конце 2018 года договорились о новых параметрах соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года. Страны решили снизить свою добычу суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Участники ОПЕК+ 2 июля пролонгировали договоренности на тех же условиях до марта 2020 года включительно. Россия в рамках своих обязательств постепенно сокращает добычу нефти на 228 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018 года в 11,421 миллиона баррелей в сутки.