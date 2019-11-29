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МОСКВА, 29 ноя /ПРАЙМ/. Цены на нефть в пятницу вечером продолжают стремительно опускаться — главным образом на рисках, связанных с предстоящим заседанием ОПЕК+, а также из-за рекордного роста добычи в США, стоимость нефти марки WTI снижалась более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.40 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 4,06%, до 60,7 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 4,58%, до 55,45 доллара за баррель. Минутами ранее показатель опускался более чем на 5%, почти до 55 долларов за баррель.

Инвесторы по мере приближения заседаний ОПЕК+, которые состоятся 5-6 декабря, теряют надежду на углубление сокращений добычи нефти. Более того, агентство Блумберг ранее в пятницу сообщило со ссылкой на источники, что Саудовская Аравия на встречах в Вене планирует просигнализировать, что она больше не будет компенсировать за счет своей добычи невыполнение условий соглашения другими его участниками.

Дополнительное давление на котировки нефти оказывают слова министра энергетики России Александра Новака о том, что вопрос о продлении договорённостей в рамках ОПЕК+ целесообразно поднять уже ближе к апрелю. При этом ранее в ноябре СМИ сообщали, что страны могут на грядущей встрече продлить соглашение о сокращении добычи нефти сразу до июня, избежав необходимости собираться в марте.

"Некоторые люди ждут, что ОПЕК+ сократит добычу, но я не думаю, что это произойдет", — передаёт агентство Рейтер мнение президента Lipow Oil Associates Эндрю Липова (Andrew Lipow), который также добавил, что если какое-то сокращение все-таки произойдет, но не оправдает ожиданий рынков, инвесторы начнут распродавать нефть.

Кроме того, ранее в пятницу стало известно, что в сентябре США увеличили добычу нефти до 12,463 миллиона баррелей в день, что, по данным агентства, стало рекордным показателем.