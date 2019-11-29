КИЕВ, 29 ноя /ПРАЙМ/. Исполнительный директор украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что у компании есть трудности в Германии, Польше, Молдавии с принудительным взысканием с "Газпрома" почти 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража.

"В Германии мы не можем, кстати, приступить к принудительному взысканию. И в Польше у нас проблемы, в Молдове у нас проблемы. Мы видим, что в некоторых странах это лучше делать, в некоторых странах, скажем так дипломатически, сложнее", – заявил Витренко в эфире радио "Новое время".

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" обжаловал решения в марте 2018 года, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения.

В сентябре в своем финансовом отчете "Нафтогаз" сообщал, что сумма, которую "Газпром" должен выплатить ему по решениям Стокгольмского арбитража, по состоянию на 30 июня выросла до 2,817 миллиарда долларов с учетом процентов.