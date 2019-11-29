КИЕВ, 29 ноя /ПРАЙМ/. Комитет Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ рекомендовал парламенту принять поправку, запрещающую импорт электроэнергии на Украину по двусторонним договорам из России и Белоруссии, сообщил в пятницу замглавы комитета Алексей Кучеренко.

Ранее Бурштынская и Приднепровская ТЭС, принадлежащие украинской компании ДТЭК, перешли на ограниченный режим выработки электроэнергии, требуя прекратить импорт электричества из России и Белоруссии. Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, Украина импортирует из РФ меньше 1% суточной потребности в электроэнергии.

"Правку об отмене импорта из стран (России и Белоруссии – ред.) комитет по сути единогласно поддержал", — сказал Кучеренко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале "Украина".

При этом он сообщил, что заседание комитета было закрытым для журналистов и туда не пустили представителей общественности и энергетиков.

В свою очередь, глава комитета Андрей Герус выразил надежду, что на следующей неделе украинский парламент поддержит данное решение.

Украина прекратила импорт электроэнергии из РФ в 2015 году. В сентябре Рада разрешила импортировать электроэнергию по двусторонним договорами из России и Белоруссии, и в начале октября Украина возобновила импорт электроэнергии из РФ по таким договорам.