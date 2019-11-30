КИЕВ, 30 ноя /ПРАЙМ/. НАК "Нафтогаз Украины" готов рассматривать предложения "Газпрома" о том, в каком виде он вернет 3 миллиарда долларов долга, и обсуждать размер компенсации для того, чтобы Киев отказался от исковых требований еще на 12,2 миллиарда долларов, заявил в пятницу исполнительный директор украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко.

Витренко 25 ноября заявил, что "Нафтогаз" готов получить долг "Газпрома" по решениям Стокгольмского арбитража в размере около 3 миллиардов долларов газом. По его словам, выплата "Газпромом" около 3 миллиардов долларов газом перекроет минимум годовой импорт топлива для потребления на Украине.

"Давайте рассматривать возможности, как мы, "Нафтогаз", конечным собственником которого является украинский народ, получим 3 миллиарда долларов, в каком виде, и какую мы получим компенсацию, если вы ("Газпром" — ред.) хотите, чтобы мы отказались от наших исковых требований на 12,2 миллиарда долларов, какую компенсацию мы получим. Эти варианты мы готовы рассматривать, потому что мы конструктивные люди, которые хотят получить средства, которые принадлежат нам, быстрее, а не позже",- сказал Витренко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".