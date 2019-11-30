СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя — ПРАЙМ. Энергетики восстановили электроснабжение 14 населенных пунктов в Крыму после обесточивания из-за ливней и штормового ветра, сообщила пресс-служба компании ГУП "Крымэнерго".

Технологические нарушения в электроснабжении нескольких районов Крыма произошли в ночь на субботу из-за штормового ветра до 25 метров всекунду и сильного ливня. Сильнее всего пострадали Симферополь, Симферопольский, Краногвардейский и Бахчисарайский районы.

"Энергетики восстановили электроснабжение 14 населенных пунктов. Ведутся аварийно-восстановительные работы на воздушных линиях классом напряжения 6-10 кВ и в сетях 0,4 кВ, питающих дома потребителей", — сообщили энергетики.

По состоянию на 12.00 мск энергетики восстановили работоспособность семи линий электропередачи классом напряжения 6-10 кВ, продолжаются работы на двух ВЛ 6-10 кВ, обесточенных частично. Работают 19 основных и дополнительных бригад (78 человек, 22 единицы техники).

Ожидают восстановления электроснабжения потребители двух населенных пунктов Симферопольского района, в ГУП республики "Крымэнерго" действует режим повышенной готовности, сообщили в пресс-службе.

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на воскресенье, 1 декабря из-за прохождения южного циклона, ожидаются сильный ветер, ливни со снегом.